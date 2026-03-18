Bakan Güler, Katar ile Savunma Görüşmesi Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
