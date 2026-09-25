Bakan Güler, Malezya Milli Günü'nde savunma sanayi işbirliğini vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye olarak Malezya ile ilişkilerimizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırma kararlılığımızı tekrar ifade ediyorum. Hedefimiz ortak tarih, kültür ve değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunacak işbirliklerimizi artırmaktır." dedi.

Güler, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğince "Malezya Milli Günü" dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada konuşan Güler, Malezya'nın bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle yad etti.

Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin 1964'te tesis edilen diplomatik bağlardan bu yana dostluk, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde sürekli geliştiğini belirten Güler, "2014'te imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirisi ve 2022'de ilan edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık, ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi en açık şekilde ortaya koymaktadır. Kadim dostluğumuzdan güç alan bu ortaklığı, karşılıklı güveni esas alan kalıcı ve geleceğe dönük bir işbirliği anlayışıyla daha da ileriye taşımakta kararlıyız." diye konuştu.

İki ülkenin, birçok uluslararası platformda yakın işbirliği içerisinde olduğunu kaydeden Güler, "Bu dayanışma, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara da değerli katkılar sunmaktadır. Ekonomik ilişkilerimiz de 2015'de imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması ve sonrasında anlaşma kapsamının genişletilmesiyle oluşan yeni imkanlar sayesinde, başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere giderek daha büyük bir ivme kazanmıştır." açıklamasında bulundu.

"Bağların güçlendirilmesini kıymetli görüyoruz"

Savunma sanayinin iki ülke arasındaki ilişkilerde özel bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Nitekim 2019'da iki ülkenin savunma sanayi firmaları arasında imzalanan çok sayıda işbirliği belgesi, bu alandaki ortaklığımızı daha da ileri bir seviyeye taşımıştır. Eğitim alanında da çok kıymetli bir işbirliğimiz bulunmaktadır. Türkiye'de öğrenim gören Malezyalı gençlerimiz, ülkelerimiz arasında kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır. Bu beşeri bağların, eğitimden kültüre, turizmden gençlerimiz arasındaki etkileşime kadar daha da güçlendirilmesini ilişkilerimizin geleceği bakımından son derece kıymetli görüyoruz."

Bakan Güler, "Türkiye olarak Malezya ile ilişkilerimizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırma kararlılığımızı tekrar ifade ediyorum. Hedefimiz ortak tarih, kültür ve değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunacak işbirliklerimizi artırmaktır." ifadelerini kullandı.