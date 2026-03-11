Bakan Güler Muş\'ta İncelemelerde Bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muş Hava Meydan Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muş'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askeri törenle karşılandığı Muş Hava Meydan Komutanlığımızda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.
