Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı - Son Dakika
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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısı yapması bekleniyor.

14.06.2024 13:44
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- Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu sona erdi. Toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve mevkidaşları aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ilerleyen saatlerde toplantıda ele alınan konulara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı - Son Dakika

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