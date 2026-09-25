Bakan Güler, Preveze\'nin 488. yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanı\'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personelle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul ettiği belirtildi.