Bakan Güler, Preveze\'nin 488. yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanı\'nı kabul etti

Bakan Güler, Preveze'nin 488. yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personelle bir araya geldi. Bakanlık açıklamasına göre kabulün, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla gerçekleştiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personelle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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