Bakan Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Palisa'yı kabul etti

Bakan Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Palisa'yı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Pavlo Palisa ile görüştü. Bakanlık açıklamasında Güler'in Palisa'yı kabul ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Pavlo Palisa ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Pavlo Palisa'yı kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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