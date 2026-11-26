Bakan Gürlek, 550 gerçek ve 184 tüzel kişinin hesaplarının bloke edildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Gürlek, aynı kişilerin banka hesaplarının da bloke edildiğini belirtti.
Bakan Gürlek: "Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir"
Kaynak: AA
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