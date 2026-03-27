Bakan Gürlek: 'Adalet tarafların statüsüne bakmaz' - Son Dakika
27.03.2026 20:23
Adalet Bakanı Gürlek, yargının delillere göre işlediğini ve tarafların konumunun önemli olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir." dedi.

Programları kapsamında Düzce'de bulunan Bakan Gürlek, Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarete ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Sarayı'nda Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından karşılanan Gürlek, şehir dışı ziyaretlerinde adliye ziyaretini önemsediğini kaydetti.

Gürlek, 12. Yargı Paketi ile ilgili meslektaşlarıyla sürekli istişare yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sizler de Düzce'de görev yapıyorsunuz. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Gördüğüm kadarıyla adliyeniz çok güzel. Nezih çalışma ortamınız var. Lojman sorunu da büyük ölçüde çözülmüş. Elimizden geldiğince meslektaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Sizin sorunlarınızı iyi biliyoruz. Sizin özellikle uygulamada karşılaştığınız sorunlar, bunların yargılamanın gecikmesine sebebiyet vermemesi için biz de bu konuda çalışacağız."

Gürlek, 20 yıl boyunca kürsüde görev yaptığını dile getirerek, "Hakimlik ve savcılık yaptım. Daha sonra da Adalet Bakan Yardımcılığı, İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı nasip oldu. Öncelikli olarak sizin yaşadığınız problemleri ve sorunları, psikolojinizi çok iyi biliyorum. Adliye ziyaretlerini de önemsiyorum. Hem meslektaşlarımıza moral motivasyon hem de özellikle uygulamadaki sorunları bizzat sahada görüp elimizden ne geliyorsa bunların çözüm aşamasına fayda sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, vatandaşın adaletle ilgili 2 temel eleştirisinin olduğundan bahsederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birinci eleştiri; yargılamalar çok uzuyor. Bunu ben de gördüm, siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle, heyetle bu sorunları çözmek için geldik."

Gürlek, 12. Yargı Paketi'yle hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında çalışma yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İkinci problem biliyorsunuz, aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık, sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli pozisyonda olması, maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz."

Gürlek, adliye ziyareti kapsamında konferans salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran ve savcılarla bir araya geldi.

Düzce Barosunu da ziyaret eden Gürlek, baro yöneticileri ve avukatlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
