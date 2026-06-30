Bakan Gürlek'ten Stajyer Avukatlara Öneriler - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten Stajyer Avukatlara Öneriler

Bakan Gürlek\'ten Stajyer Avukatlara Öneriler
30.06.2026 17:24
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Adalet Bakanı Gürlek, stajyer avukatlarla buluşarak gelişim ve uzmanlaşmanın önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile mesleğe adım atmaya hazırlanan stajyer avukatları kabul etti.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığında bir araya geldiği stajyer avukatlara, meslekte başarılı olmanın yolunun sürekli gelişimden, uzmanlaşmadan ve sahayı iyi tanımaktan geçtiğini belirtti.

Staj döneminin meslek hayatı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Gürlek, genç hukukçulara yüksek lisans yapmaları, dil öğrenmeleri ve branşlaşma konusunda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Akın Gürlek, "Kendinize bir alan belirleyin, bir yol belirleyin. Mutlaka bir alanı seçin, o alanda kendinizi yetiştirmeye çalışın." diye konuştu.

İstanbul 2 No'lu Baro'nun stajyer avukatların eğitimi ve gelişimi için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak yapmamız gereken bir şey varsa yanınızdayız." mesajını verdi.

Bakan Gürlek, genç hukukçulara başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek'ten Stajyer Avukatlara Öneriler - Son Dakika

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