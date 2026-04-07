Bakan Gürlek\'ten Yargıda Birlik Derneği\'ne Teşekkür

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıda Birlik Derneği ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Yargı teşkilatının daha da güçlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk yargısının vesayet altına alınmaya çalışıldığı kritik süreçlerde Yargıda Birlik Derneği, FETÖ ile mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek, yargının bu yapının etkisinden arındırılması ve bağımsız, tarafsız bir yapıya kavuşması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Yargı teşkilatımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine katkı sunan, dayanışmayı güçlendiren özverili çalışmalarından dolayı Yargıda Birlik Derneğini tebrik ediyor, nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Ali Nevzat Açıkgöz ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."