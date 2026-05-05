Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı: "Haklarından Yoksun Bırakılmış Ne Kadar Çalışan Varsa Müdafii ve Sesi Yine Biz Olduk"

05.05.2026 23:07
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs mesajında, işçilerin ve memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Mağdur edilmiş, haklarından yoksun bırakılmış, adil muamele görmemiş ne kadar çalışan varsa müdafii ve sesi yine biz olduk" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dayanışmayı, emeği ve alın terini temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Işıkhan, "Bu önemli gün vesilesiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin gerçek kahramanları olan işçi, memur ve tüm emekçileri, en kalbi duygularla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın mesajı şöyle:

"Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın selameti için gece gündüz çalışmayı emeklerin en değerlisi olarak gören yönetim anlayışımız çerçevesinde, Türkiye'de çalışan hakları konusunda bugüne kadar teşebbüs dahi edilmeyen birçok reformu hayata geçirip, alın terinin hakkını verme hususunda büyük bir mücadele yürüttük. Emeği sadece ücreti ödenmesi gereken bir araç olarak değil, aynı zamanda korunması, saygı gösterilmesi ve itibarı teslim edilmesi gereken bir değer olarak görerek, çalışanlarımızın maddi imkanlarının yanında sosyal haklarını ve onurunu da koruyacak her türlü politikanın hayata geçirilmesine öncülük ettik."

"İşçilerimizin hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdik"

İşçilerimizin ve memurlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda; mağdur edilmiş, haklarından yoksun bırakılmış, adil muamele görmemiş ne kadar çalışan varsa müdafii ve sesi yine biz olduk. Sosyal devlet anlayışının gerektirdiği şekilde bir taraftan koşulları iyileştirirken bir taraftan da sendikal özgürlüğün temini noktasında üzerimize düşeni tereddütsüz bir şekilde yerine getirdik. Çalışma hayatında, köklü sorunların çözümü noktasında 24 yıldır bilfiil ortaya koymuş olduğumuz icraatlar, bugün gerek tam bağımsız kalkınma yolculuğumuzun istikrarlı bir şekilde iyileşen seyrinde, gerekse yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın artan refah ve yükselen standartlarında tezahür etmektedir.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum"

Çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sosyal paydaşlarımız başta olmak üzere; yatırım, üretim, istihdam ekseninde tam bağımsız yerli ve milli kalkınmamıza omuz verecek, Türkiye Yüzyılı idealimizi fikirden fiile dönüştürecek tüm yol arkadaşlarımızla birlikte gelecek hedeflerimize yürümeye ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Emeğin ve üretimin yüzyılını inşa etme kararlılığımızda bizleri cesaretlendiren ve motivasyon sağlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve çalışanlarımızın alın teriyle yoğurulmuş bir temel üzerinde yükselecek Türkiye'ye olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha yeniliyor, bu duygularla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum. Bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere, dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm işçiler ve memurlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

