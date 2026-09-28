Bakan Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası'nda SUT ödemelerini duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar birçok alanda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında sağlık harcamalarına ait bedelleri karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, engelli vatandaşların muayene, ilaç, tetkik ve tedavi süreçlerinde yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında SUT kapsamında sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar birçok alanda SUT kapsamında sağlık harcamalarına ait bedelleri karşılıyoruz. 2025 yılı ve 2026 yılı ilk 6 ayında, biyonik kulak (koklear implant) toplam işlem ve malzeme ödemeleri 925 milyon 558 bin 778 lira, kemiğe monte işitme cihazı toplam işlem ve malzeme ödemeleri 39 milyon 643 bin 399 lira, orta kulak ve beyin sapı implantı toplam işlem ve malzeme ödemeleri 9 milyon 193 bin 41 lira."