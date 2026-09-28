Bakan Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası'nda SUT ödemelerini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası'nda SUT ödemelerini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Işıkhan, SUT kapsamında harcamaların karşılandığını belirtti. 2025 ve 2026 ilk 6 ayında biyonik kulağa 925 milyon 558 bin 778 lira, kemiğe monte işitme cihazına 39 milyon 643 bin 399 lira, orta kulak ve beyin sapı implantına 9 milyon 193 bin 41 lira ödendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar birçok alanda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında sağlık harcamalarına ait bedelleri karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, engelli vatandaşların muayene, ilaç, tetkik ve tedavi süreçlerinde yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında SUT kapsamında sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar birçok alanda SUT kapsamında sağlık harcamalarına ait bedelleri karşılıyoruz. 2025 yılı ve 2026 yılı ilk 6 ayında, biyonik kulak (koklear implant) toplam işlem ve malzeme ödemeleri 925 milyon 558 bin 778 lira, kemiğe monte işitme cihazı toplam işlem ve malzeme ödemeleri 39 milyon 643 bin 399 lira, orta kulak ve beyin sapı implantı toplam işlem ve malzeme ödemeleri 9 milyon 193 bin 41 lira."

Kaynak: AA
Engelliler HaftasıEngellilerPolitikaSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:52
Geç gelen şöhretin acı gerçeği Ünlü olduğuna pişman oldu
Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 14:55:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası'nda SUT ödemelerini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei