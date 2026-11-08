Bakan Işıkhan emekli düzenlemesinde prim günü ve yaşın henüz çalışıldığını söyledi

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin, "Prim gün sayısı ve yaş önemli ancak henüz üzerinde çalışıyoruz. Bizim amacımız burada adaletli ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi hayata geçirmek" dedi. En düşük emekli aylığı konusunda ayrı bir kanuni düzenleme gerektiğini belirten Işıkhan, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi en düşük emekli aylığı enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarıyla birlikte belirleniyor. Burada da adaleti gözeterek hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranının, 2026 yılı sonunda yüzde 88 olarak gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Işıkhan, 2002 yılında binde 22 seviyesinde olan SGK açığının milli gelire oranının ise 2026 yılı sonunda binde 1,2 düzeyinde gerçekleşmesini öngördüklerini aktararak, sistemin, mali dengesini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Işıkhan, ne eğitimde ne istihdam olan gençlerin sayısının 4 milyondan fazla olduğuna dikkati çekerek, "Ama bu, tüm dünyada var olan bir gerçeklik, yani sadece bizim gerçeğimiz değil. Biz bu gruplara da istihdam sağlamak zorundayız. Bu arada genç istihdamımız için de önemli programlar hayata geçiriyoruz. GÜÇ programıyla birlikte yüzde 14,8 olan genç işsizlik oranını yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bizim için hem OVP hem de Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında en önemli hedeflerimizden bir tanesi de bu" açıklamasını yaptı.

Emeklilere yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, "Prim gün sayısı ve yaş önemli ancak henüz üzerinde çalışıyoruz. Bizim amacımız burada adaletli ve hakkaniyetli bir düzenlemeyi hayata geçirmek" dedi. En düşük emekli aylığı konusunda ayrı bir kanuni düzenleme gerektiğini belirten Işıkhan, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi en düşük emekli aylığı enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarıyla birlikte belirleniyor. Burada da adaleti gözeterek hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.