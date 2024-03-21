Bakan Işıkhan: Kamu bankaları pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak

Başkan Atay, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü. Aydın'a gelen Akşener, Efeler ilçesinde otobüs turu attı ve hediye sepetleri aldı. Atay, Akşener'e plaket verirken, Akşener de Atay'a vazo hediye etti. Akşener, daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.