Bakan Işıkhan yeni nesil çalışma modelleriyle istihdam kapasitesini artıracağını söyledi - Son Dakika
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Bakan Işıkhan yeni nesil çalışma modelleriyle istihdam kapasitesini artıracağını söyledi

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Bakan Işıkhan yeni nesil çalışma modelleriyle istihdam kapasitesini artıracağını söyledi
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Bakan Vedat Işıkhan, Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı'nın 'Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri' gündemiyle işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapıldığını belirtti. Işıkhan, yeni nesil çalışma modelleriyle işgücü ve istihdam kapasitesini artıracaklarını söyledi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı"na ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma hayatımızda; yeni nesil çalışma modelleri ile iş-yaşam dengesinin daha güçlü hale getirilmesi için politika alanlarımızı geliştirecek, işgücü ve istihdam kapasitemizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı"nın "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatımızın değişen ihtiyaçlarına ve geleceğine yönelik gündem maddelerimizi ele aldık. Temel hedefimiz; çalışanlarımızın hak ve güvencelerini korumak, işverenlerimizi desteklemek ve güçlü bir işgücü piyasası oluşturmaktır. Orta Vadeli Programımızla (OVP) uyumlu olarak çalışma hayatımızda; yeni nesil çalışma modelleri ile iş-yaşam dengesinin daha güçlü hale getirilmesi için politika alanlarımızı geliştirecek, işgücü ve istihdam kapasitemizi artıracağız. Toplantımızın bu amaçlarımıza yol göstereceğine, ülkemizin çalışma hayatına katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum."

Kaynak: ANKA
Vedat IşıkhanPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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