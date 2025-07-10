Bakan Kacır Siirt\'te Esnafı Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Siirt'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ile Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) geçen Kacır, Tillo ve Şirvan ilçelerinde kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği standı gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı.

Kacır, ardından burada konferans salonunda düzenlenen "Siirt Sanayici ve İş İnsanları Buluşması" programında kentteki iş insanları ile bir araya geldi.

Bakan Kacır'ın ziyaretlerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu da eşlik etti.