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Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi - Son Dakika
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Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ankara'ya getirilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Şırnak'ta tedavileri devam eden askerlerin ise iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bakan Koca, yaralı askerlerin sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi
25.12.2023 - 22:18,
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor. Tedavileri Şırnak'ta yapılan 9 askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden 7 askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dahil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi - Son Dakika
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