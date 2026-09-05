Bakan Kurum, Antalya'da vefat eden milletvekilinin ağabeyi için taziyede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum, Antalya'da vefat eden milletvekilinin ağabeyi için taziyede bulundu

Bakan Kurum, Antalya\'da vefat eden milletvekilinin ağabeyi için taziyede bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Serik ilçesinde AK Parti Milletvekili Kemal Çelik'in kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ağabeyi Hasan Çelik için düzenlenen mevlide katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada milletin zor gününde yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

MEVLİDE KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya programı kapsamında AK Parti Milletvekili Kemal Çelik'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ağabeyi Hasan Çelik için düzenlenen mevlide katıldı. Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mevlitte Bakan Kurum, Kemal Çelik'e taziyede bulundu. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakan Kurum, "Memleketin her köşesinde hizmet anlayışıyla, eser anlayışıyla 25 yıldır hizmet veriyoruz. İnşallah etmeye devam edeceğiz. Vatandaşımız bize inandığı, güvendiği sürece biz de onlara layık olmak için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nasıl Antalya Manavgat'ta yangında geldik bir olduysak, nasıl depremde 11 ilimizi 2 yılda ayağa kaldırdıysak, nasıl sellerde hızlı bir şekilde şehirlerimizi yeniden inşa ettiysek, üzüntümüzü de sevincimizi de hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Milletimizin zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Memleketimizi de Allah'ın izniyle her alanda büyüteceğiz" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA

Milletvekili, Hasan Çelik, Kemal Çelik, Murat Kurum, Acil Durum, Kalp Krizi, AK Parti, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Antalya'da vefat eden milletvekilinin ağabeyi için taziyede bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist, İstanbul’u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı Şehirlerarası bilet almış Polisle çatışan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı! Şehirlerarası bilet almış
İstanbul’da kira derdine devlet eli Binlerce konut hazır İstanbul'da kira derdine devlet eli! Binlerce konut hazır
Soykırım suçlusuna askeri tören Avrupa’yı ayağa kaldırdı Soykırım suçlusuna askeri tören Avrupa'yı ayağa kaldırdı
Şehit mezarlarına büyük saygısızlık Talan ettiler Şehit mezarlarına büyük saygısızlık! Talan ettiler
Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Transfer kavgası çıktı Samsunspor’dan Süper Lig devine olay sözler Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı

14:51
Sezonun ilk derbisi Kadıköy’de Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11’ler
Sezonun ilk derbisi Kadıköy'de! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11'ler
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
14:05
Ali Koç’un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:45
Almanya’da Türk mafya hesaplaşması Ölü ve yaralılar var
Almanya’da Türk mafya hesaplaşması! Ölü ve yaralılar var
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 14:53:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Antalya'da vefat eden milletvekilinin ağabeyi için taziyede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement