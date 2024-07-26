Bakan Kurum: Ayder'de projelerimize devam edeceğiz

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Bakan Kurum: "Ayder'de nasıl horonla başladıysak yine aynı coşkuyla projelerimize devam edeceğiz"

RİZE - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder'in altyapısının yenilendiğini belirterek, "Ayder'de nasıl horonla başladıysak yine aynı coşkuyla projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve programlar için Rize'ye geldi. İlk olarak yeni açılan Belediye Bloklarında esnafla bir araya gelen Bakan Kurum, esnafla yaptığı sohbetin ardından vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum, sonrasında Rize Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Ayder yaylasının görüntüsünü bozmadan tamamen yer altında olan otoparkı tamamladıklarını ifade ederek, "Belediye blokları dediğimiz Rize'nin merkezindeyiz. Burada deniz dolgusu üzerine yapılmış ve korozyona uğramış bir yerdi. Esnafımızı burada ziyaret ediyoruz. Yaklaşık 200 dükkanımızı ve yine 400 ofisimizin olduğu eseri Rize'mize kazandırmış olduk. Mutluyuz çünkü Rize'miz her şeyin en iyisini hak ediyor. En önemlisi doğa koruma projesi olarak değerlendirdiğimiz Ayder'imiz. Orada yenileme çalışmalarımız. Çalışmalarımızın son safhasına gelmiş durumdayız. Burada bir otopark yaptık. Ayder'in o doğal güzelliğine zarar vermeyecek şekliyle tamamen yerin altında ve Ayder'e gelen turistlerimize hizmet verecek bir bin 800 kapasitesi olan otoparkı inşallah açıyor olacağız. Üst yapı çalışmalarımız ve peyzaj çalışmalarını yapıyoruz. Rize'nin o güzelliğine zarar verdiğini düşündüğümüz ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren salıncakların kaldırılmasını sağlamıştık. Bu kapsamda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Otel bloğumuzla birlikte hem de vatandaşlarımızla da görüşerek yapmış olduğumuz yeni binalara kendilerini taşıyor ve oradaki görüntü kirliliğini engellemek için çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Selde mağdur olan vatandaşlarımıza konutları teslim ediyoruz. Anahtar teslimlerini yapacağız. İnşallah yakın zamanda Rize millet bahçemizi de tamamlayarak teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Ayder'de nasıl horonla başladıysak yine aynı coşkuyla projelerimize devam edeceğiz"

Bakanlık olarak yeni projelerin devam edeceğini belirten Bakan Kurum, "Bu projeler başlarken tamamen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapacağımızı ifade etmiştik. Burada Rize meydanda bulunan binalarda vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Orayı da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu projeye dahil edeceğiz. Yine deniz sitesi diye bildiğimiz sitenin dönüşümünü yaptık. Müftülük sitesi ile alakalı yine yapımı gerçekleştirdik. Hem Salarha'da hem de Yağlıtaş'da rezerv konutlar yaptık. Bu konutlarla birlikte şehrin içinde tıkanmış problem olan yerlerin dönüşümünü inşallah gerçekleştireceğiz. Otopark tamamlandı. Ayder'in tüm altyapısı yenilendi. Oraya spor alanları, çocuk oyun alanları yapıldı. Yaylamızda şenlik yaptığımız alan tamamen Ayder'in hizmetine sunuldu. Orada apart otellerimiz tamamlandı. Orada 7-8 otelle görüşmek suretiyle taşınmasını sağlayıp o yıkılan otellerin hiç birinin yerine bir şey yapılmayacak. Buraya yine aparatlarımızı yapacağız. Ayder'de nasıl horonla başladıysak yine aynı coşkuyla projelerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.