COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Miatta Fahnbulleh ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Sayın Miatta Fahnbulleh ile COP31'de bir araya gelerek enerji dönüşümü, net sıfır hedefleri ve temiz enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını ele aldık."