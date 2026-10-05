Bakan Kurum, Fiji'de Avustralyalı mevkidaşı Bowen ile COP31 adımlarını görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum, Fiji'de Avustralyalı mevkidaşı Bowen ile COP31 adımlarını görüştü

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COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum, Fiji'de Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile Pre-COP Zirvesi kapsamında görüştü. Görüşmede COP31 adımları değerlendirildi; Kurum, Avustralya'nın güçlü yaklaşımının dengeli sonuçlara katkı sağlayacağını belirtti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüştü.

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"COP31 öncesi Pre-COP Zirvesi için Fiji'de Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktayı değerlendirdik ve COP31 sürecinde birlikte atacağımız adımların üzerinden geçtik. Avustralya'nın müzakerelerde ortaya koyacağı güçlü yaklaşımın; COP31'de dengeli, kapsayıcı ve uygulama odaklı sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA
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