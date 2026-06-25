Bakan Kurum Londra'da İklim Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Bakan Kurum Londra'da İklim Etkinliğine Katıldı

Bakan Kurum Londra\'da İklim Etkinliğine Katıldı
25.06.2026 12:04
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Bakan Murat Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen iklim resepsiyonuna katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Kurum, "Londra İklim Eylem Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde, Kral Charles tarafından St. James Sarayı'nda düzenlenen "Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu"na iştirak etti.

Resepsiyona, COP31 Başkanı Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley katılarak konuşma yaptı.

Kurum, iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığının yol haritasını paylaştı

Resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığını temsil eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığının yol haritasını paylaştı.

Kurum, konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin COP31 hedeflerine ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkati çekti ve katılımcıları kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

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