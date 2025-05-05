Bakan Kurum, Malatya'da Yeni Köy Evlerine Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Malatya'da Yeni Köy Evlerine Ziyaret Etti

Bakan Kurum, Malatya\'da Yeni Köy Evlerine Ziyaret Etti

Çevre Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kuyulu Mahallesi'nde aileyi ziyaret edip halı saha sözü verdi.

05.05.2025 11:18
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde yeni köy evlerine taşınan aileye misafir oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyareti kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evlerine konuk oldu. Bakan Kurum, Mehmet Ürün'ün annesi Gültekin Ürün (91) ve dayısı Mustafa Yarlına (84) ile sohbet etti. Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mustafa Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Çağamız (çocuk) da hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok, Allah yardımcın olsun. Allah senden kat kat razı olsun" dedi.

Bakan Kurum ise "Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, 'hayırlı olsun' dilekleri var. Güle güle oturun" diye konuştu.

ÇOCUKLARA HALI SAHA SÖZÜ

Aile ziyaretinin ardından mahallede vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, çocukların halı saha talebini de geri çevirmedi. Bakan Kurum, "1 ay sonra halı sahanız bitecek, orada futbol oynayacaksınız" sözünü verdi.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuyulu Mahallesi'nde 49 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 26 köy evi de yıl sonuna kadar tamamlanıp sahiplerine verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Malatya'da Yeni Köy Evlerine Ziyaret Etti - Son Dakika

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