Bakan Kurum, Rusya ile İklim İşbirliği Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Rusya ile İklim İşbirliği Görüşmesi Yaptı

10.07.2026 16:45
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Bakan Kurum, Rusya'nın iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü değerlendirdi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile bir araya geldi. Görüşmede, çevre ve şehircilik alanlarındaki iş birlikleri, COP31 sürecine ilişkin öncelikler ve ortak hedeflerin değerlendirildiği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Moskova temaslarımız kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı İklim Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriyev ile bir araya geldik. Çevre ve şehircilik alanlarındaki iş birliklerimizi, COP31 sürecine ilişkin önceliklerimizi ve ortak hedeflerimizi değerlendirdik. Bu süreçte Rusya'nın yapıcı katkısını ve yakın iş birliğini önemsediğimizi ifade ettik. Rusya Federasyonu'nun iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm alanlarındaki tecrübesinin COP31 sürecine önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Rusya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Rusya ile İklim İşbirliği Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

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