Bakan Kurum, Sarıyer Ayazağa'da kentsel dönüşüm ofisi kurulacağını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Kurum, Sarıyer Ayazağa'da kentsel dönüşüm ofisi kurulacağını duyurdu

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Bakan Kurum, selden etkilenen Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunup kentsel dönüşüm ofisi kuracaklarını bildirdi. Koordinasyon toplantısında Kağıthane ve Ayazağa derelerinin ıslah projelerinin tamamlanmasına karar verildi, hak sahiplerine iki dönüşüm seçeneği sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir." ifadesini kullandı.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki selden en çok etkilenen yerlerden Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yerinde incelemelerde bulunduklarını ve vatandaşları dinlediklerini belirtti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir."

Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afetin ardından bölgeye giden Bakan Kurum, beraberinde Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve diğer kurumların yöneticileri ile selden etkilenen vatandaşların katıldığı koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Kağıthane Deresi ve Ayazağa Deresi'nin ıslah projelerinin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldı. Dere ıslahlarıyla Ayazağa'da benzer afetlerin yaşanmaması için dirençli şehir modelinin hayata geçirilmesine karar verildi.

Bakan Kurum, bu kapsamda deprem ve iklim kaynaklı afetlere dayanıklı, sağlam zeminde, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde dönüşüm projesinin yürütüleceğini belirtti.

Hak sahibi vatandaşlara "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüşüm veya "TOKİ eliyle kentsel dönüşüm" öneren Kurum, iki seçenekten birini seçen hak sahiplerinin bölgede güvenli yapılara ulaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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