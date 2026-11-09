Bakan Kurum, Türkiye'nin ülkeleri ortak zeminde buluşturmaya hazır olduğunu söyledi

Bakan Kurum, Türkiye'nin ülkeleri ortak zeminde buluşturmaya hazır olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurum, Türkiye'nin tarih boyunca köprü olduğunu, Erdoğan'ın liderliğinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Kurum, bu sözlerle Türkiye'nin sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.
Bakan Kurum: "Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır"
Kaynak: AA
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