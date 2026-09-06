Bakan Memişoğlu, kızı destekli babanın sigara bırakma görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Memişoğlu, kızı destekli babanın sigara bırakma görüntüsünü paylaştı

Bakan Memişoğlu, kızı destekli babanın sigara bırakma görüntüsünü paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'de doktor kızının desteğiyle 30 yıllık sigara bağımlılığını bırakan babanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bakan, sigarayı bırakmak isteyenleri ücretsiz Sigara Bırakma Poliklinikleri'ne başvurmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 yıllık sigara bağımlılığını doktor kızının desteğiyle bırakan babanın görüntülerini paylaşarak, sigarayı bırakmak isteyenleri ücretsiz profesyonel destek almaya davet etti.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'deki Tepebaşı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan doktor kızının desteğiyle sigarayı bırakan babanın görüntülerine yer verdi.

"Bir evladın çocukluk hayali, bir hekimin en gururlu anı" başlığıyla yaptığı paylaşımda Memişoğlu, şunları kaydetti:

"30 yıllık sigara bağımlılığını, poliklinikte görev yapan kızının desteğiyle geride bırakan bir baba ve ona verebileceği en güzel hediyeyi veren bir evlat. Siz de sağlıklı bir geleceğe adım atmak, sigarayı bırakmak ve ücretsiz profesyonel destek almak için Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurabilirsiniz. Sigaranın yanında değil, sevdiklerinizin yanında olun."

Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu, kızı destekli babanın sigara bırakma görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:21
Filenin Sultanları İtalya’yı devirerek Avrupa şampiyonu oldu
Filenin Sultanları İtalya'yı devirerek Avrupa şampiyonu oldu
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:24:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu, kızı destekli babanın sigara bırakma görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement