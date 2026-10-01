Bakan Şimşek, sorunlu fonlarda yatırımcı ödemeleri için adımlar atıldığını söyledi

Bakan Şimşek, sorunlu fonlarda yatırımcı ödemeleri için adımlar atıldığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların kurumlar arasında koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirtti. Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.
Bakan Şimşek: "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaları koordinasyon içinde sürdürüyor, yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için gerekli adımlar atılıyor"
Kaynak: AA
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