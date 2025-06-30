Bakan Şimşek'ten Fiyat İstikrarı Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, politikalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İş gücündeki gelişmelere değinen Şimşek, "Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, fiyat istikrarının kısa vadeli etkilerine rağmen, sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşulu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde, güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor. Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, politikalarımıza devam ediyoruz."