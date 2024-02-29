Bakan Şimşek: 2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi - Son Dakika
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Bakan Şimşek: 2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi

Bakan Şimşek, 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, büyümenin üçte birinin makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini belirtti. Yatırım ve ihracatın güçlü şekilde desteklendiği bu süreçte, daha nitelikli bir büyüme sağlanması hedefleniyor.

29.02.2024 10:43
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Bakan Şimşek: "2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz"

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek: 2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: 2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi - Son Dakika
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