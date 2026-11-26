İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, 100 bin yedek askeri olası bir savaşa hazırlıklı olmaya çağıran mektupla ilgili, Kovid-19 dönemindeki hazırlıksızlıktan ders aldığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi.

Bakan Streeting, LBC radyoya yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığından "stratejik yedek" konumundaki 100 bin eski askere gönderilen ve iletişim bilgilerini güncellemeleri istenen mektuba ilişkin değerlendirmede bulundu.

Streeting, "Bu normalde rutin olması gereken bir uygulama. Şimdilik geçmişte orduda görev almış, bu nedenle gelecekte de bir çatışma, savaş ya da doğal afet durumunda görev alabilecek stratejik yedekleri kapsıyor." dedi.

Bu kişilerin ülke içinde ya da savaş durumunda farklı coğrafyalarda görevlendirilebileceğini kaydeden Streeting, tüm bu adımların "operasyonel hazırlık" resmini tamamlamak için atıldığını söyledi.

"Bunu bugün yapmasaydık benden önce Savunma Bakanlığı yapanlar gibi ben de kendimi gelecekte bağımsız inceleme komisyonunun karşısında bulurdum." diyen Streeting, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki tehdit ortamına, NATO'nun söylediklerine, hükümetlerin söylediklerine bakınca savunma harcamalarını artırıyoruz, ancak stratejik yedeklerimize yatırımı artırmıyoruz. Neden Kovid-19 pandemisinden ders almıyoruz? Sağlık Bakanı olduğumda (2024-2026) o dönemdeki hazırlıksızlık ve dirençsizlikten dersler aldım. Şimdi de Savunma Bakanı olarak hazır olmamız için aldığım dersi uyguluyorum."

Streeting, yedeklerin hemen silah altına alınmayacağına dikkati çekerek "Şimdilik insanların iletişim bilgilerini, nerede olduklarını ve askerlikten sonra edindikleri becerilere ilişkin bilgilerini güncelliyoruz." dedi.

Aynı konuda Sky News'e yaptığı değerlendirmede Streeting, şunları kaydetti:

"Çok yüksek bir tehdit ortamında çalışıyoruz. Yüksek seviyede hazır olmak, olması gerekendir. Bu durum endişeye neden olacağına güven vermelidir. Şu an bir savaşta değiliz ama Avrupa'da bir tehdit ortamı var. Bunu bugün yapmasaydım, 30-40 yıl sonra insanlar 'Savunma Bakanı o zaman neden hazırlık yapmadı?' diye sorarlardı."

Streeting, en kötüye hazır olup bu durumun yaşanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

100 bin eski askere mektup gitmişti

Rusya'yla Soğuk Savaş'tan bu yana en gergin dönemi geçiren İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez yedek askerleri olası bir savaşa hazır olmaya çağırmıştı.

Savunma Bakanlığından 100 bin eski askere gönderilen mektupta bu kişilerin iletişim bilgilerini güncellemeleri ve mevcut iş ve yeteneklerini orduya bildirmeleri istenmişti.

Yedek askerlerin olası bir savaşa çağrıldıklarında hazır olmalarının amaçlandığı aktarılan mektupla, hükümetin bir askeri saldırı anında kendisini savunabilme kapasitesini geliştirmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.

Mektupta, "Mektup hazırlığı, caydırıcılığı ve çatışma riskini azaltmayı güçlendirmeye yönelik pratik bir adım olarak gönderilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı almış ve Ukrayna'ya askeri, finansal ve diplomatik destek sağlamıştır.

Son dönemde yaşanan siber saldırı, sahte ihbar ve ulaştırma alanında yaşanan aksamalar nedeniyle Rusya'yı suçlayan İngiltere'de yetkililer, Rusya'nın önemli bir tehdit olduğunu farklı ortamlarda da dile getiriyor.