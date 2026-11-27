MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen Türk Dünyası Öğretmen Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tekin, "Geçtiğimiz yıl ortak Türk alfabesi kabul edildi. Bunların hepsi Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının çok yoğun bir çabasıyla oldu. Bizim derdimiz Türk dünyasında bu anlamda birlikteliğin sağlanması." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'Ortak Hafıza, Ortak Gelecek' temasıyla Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dünyası Öğretmen Buluşması düzenlendi. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasına başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden şehitleri, devlet adamlarını ve öğretmenleri rahmetle anarak başladı. Bakan Tekin tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü de kutladı.

'KARDEŞLİK İKLİMİNİ YENİDEN İNŞA EDECEK YAKLAŞIMLARA ŞAHİT OLACAKSINIZ'

Eğitim programlarında yapılan çalışmalara değinen Bakan Tekin, 2023 yılında göreve başladıktan sonra öğretim programlarını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yaklaşımını yeniden gözden geçirdiklerini söyledi. Bakan Tekin, "Bütün derslerin programlarını gözden geçiren, yeniden yazan teknik ekibin dışında komisyonlar kurduk; 6 komisyon kurduk. Ne yaptı bu komisyon. Bu komisyon teknik ekibin hazırladığı pedagojik yaklaşımlarla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim programımızı bir de gönül coğrafyamız Türk dünyamız açısından, biraz önce burada zikredilen bilim insanları, sanatçılar, devlet adamları yani dünyada devletin gelişimine hizmet etmiş bizim gönül coğrafyamızdan yetişen ama bilimsel literatürde hak ettiği değeri bulamayan bilim insanlarımızı Hoca Ahmet Yesevi'den Balasagunlu Yusuf Has Hacib'e Kaşgarlı Mahmut'tan, Hacı Bayram Veli'ye Manas Destanı'ndan Dede Korkut'a aklınıza gelebilecek bu anlamda bizi birleştirecek, aramıza sokulan bu suni yapıları ortadan kaldıracak hususları müfredatımıza nasıl derc ederiz, 'Hangi sınıfa hangi derse hangi içerik eklenmelidir' perspektifiyle çalışmalar yaptı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yazılan ders kitaplarını aldığınızda bu ders kitaplarının içinde bahsettiğimiz bu kardeşlik iklimini yeniden inşa edecek bilgilere yaklaşımlara şahit olacaksınız göreceksiniz " dedi.

'ORTA ASYA YERİNE TÜRKİSTAN İFADESİNİ KULLANMAYA BAŞLADIK'

Bakan Tekin, " Bir de bu dersleri çocuklarımıza anlatırken kullandığımız terminoloji bölünmelere araç oluyor. Bu terminolojiyi değiştirmediğimiz sürece bu birlikteliği sağlama imkanımız da yok. Bir örnek olması için söyleyeyim İkinci dünya savaşı sonrası iki kutuplu dünya Türk dünyasını birbirinden koparmak, aramızdaki kardeşlik bağını ortadan kaldırmak için binlerce yıldır adı Türkistan olan coğrafyayı 'Hayır burası Türkistan değil, burası Orta Asya' diye kavramsallaştırmaya kalkıştılar. Bunun gibi dilimize artık çok normal gelen ama bu kardeşlik ikliminin oluşmasını engelleyen terminolojiyi de dönüştürmek gerekiyordu. Biz ikinci adım olarak da bunu yaptık. Kullandığımız dil kullandığımız terminolojiyi, bu binlerce yıllık tarih birikimine uygun bir biçimde yeniden gözden geçirdik. Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesini kullanmaya başladık ders kitaplarımızda. Bu da benim çok önemsediğim bir durum" diye konuştu.

'ORTAK TARİH KİTABIMIZ ARTIK OKUTULMAYA HAZIR'

Bakan Tekin, "Okullarımıza okutmak üzere kullanacağımız tarih kitaplarını en azından ortak bir tarih kitabı olsun, Türk dünyasının tamamında bu tarih kitabı okutulsun istemiştik. Böyle bir girişimi başlatmıştık. Biraz uzun sürdü; 2013-2014'ten bahsediyorum. Biraz uzun sürdü ama TÜRKAK onu da tamamladı. O da artık okutulmaya hazır bir biçimde Türk dünyasındaki bütün okullarda okutulmaya hazır bir biçimde kabul edilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl ortak Türk alfabesi kabul edildi. Bunların hepsi Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının çok yoğun bir çabasıyla oldu. Bizim derdimiz Türk dünyasında bu anlamda birlikteliğin sağlanması. Değerli arkadaşlarımız bu çabalarımız dahili ve harici bedhahların bu konudaki düşmanlıklarını da üzerimize çekmeye çok açık bir konu " dedi.

'DOĞRU BİLDİĞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Tekin, "Biz bunları yaparken, biz bu azmi ve kararlılığı ortaya koymaya çalışırken, içeride ve dışarıda bundan rahatsız olan, içeride Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne işi var, niye bu işlerle uğraşıyor, niye Hacı Bektaş ile Ahmet Yesevi ile Türkistan ile. 'Adamlar Orta Asya demek yerine Türkistan diyorsunuz' diyen aklı evveller var. Politika yaptıklarını zannediyorlar, siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Siyasetleri sadece kendi siyasi hırsları uğruna polemik üretmekten başka hiçbir yönü olmayan bir siyaset. Millete milli çıkarlara hiçbir şekilde hizmet etmeyen bir siyaset. Biz diyoruz ki emperyalizmle milli birliğimizi sağlamaya yönelik attığımız adımlarla, milli birliğimizin düşmanı olan kişilerle mücadele edelim; biz edelim, bizden sonraki kuşaklar etsin. Çocuklarımız torunlarımız bu mücadeleyi etsin istiyoruz. Birileri de diyor ki 'Size ne'. 'Bambaşka bir dünya düzeni kuruldu. Biz de gelene ağam gidene paşam diyecek şekilde bu söylemi devam ettirelim' diyorlar. Arkadaşlar böyle milli bir siyaset olmaz. Buradan milli bir çıkar milli bir menfaat elde edemeyiz. O yüzden içeride bunlar ne dersin desinler biz doğru bildiğimizi yapacağız. Bunu içeride yaparken dışarıda da benzeri tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ya Türk dünyası biraraya gelirse, ya İslam dünyası yeniden biraraya gelirse ne yapacağız' diyen bu emperyal güçler bu tür birliktelikleri engellemek için şeytanın aklına gelmeyecek hilelere başvuracaklardır ve başvuruyorlar da. Milletle arasına kardeşlerimiz arasına nifak sokulmasını engellemek, hem içeriden hem dışarıdan sokulabilecek bu nifakları engellemek bizim inisiyatifiimizde, eğitimcilerin inisiyatifinde. Eğer biz çocuklarımızı bu anlamda doğru yetiştirirsek, çocuklarımız bu kültürü tanıyarak yetişirlerse eğer, inanın aramıza hiçkimse nifak sokamayacaktır" ifadelerini kullandı.