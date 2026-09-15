Bakan Tekin'den velilere kayıt uyarısı, adres dışı okul kaydı illegal
Milli Eğitim Bakanı Tekin, adrese dayalı kayıt sisteminde velilerin adreslerine en uygun okul yerine başka bir okula kayıt yaptırmak istemesinin illegal olduğunu söyledi. Tekin, bu durumun velilerin adresine göre tanımlanan okul dışına yönelmesi anlamına geldiğini belirtti.
Bakan Tekin: "(Adrese dayalı kayıt sistemi) Veliler, adresine, evine en uygun okul diye tanımladığımız okula değil de başka bir okula kayıt yaptırmak istiyorsa, o illegal bir şey"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Tekin'den velilere kayıt uyarısı, adres dışı okul kaydı illegal - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?