Bakan Tekin, 'Dünya Oyun Oynama Günü'nde öğrencilerle oyun oynadı - Son Dakika
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Bakan Tekin, 'Dünya Oyun Oynama Günü'nde öğrencilerle oyun oynadı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda '28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen çocuk oyunları şenliğine katıldı. Bakan Tekin, öğrencilerle 'mendil kapmaca', 'ip atlama' ve 'halat çekme' oyunları oynadı. Tekin, oyunların ardından öğrencilerle fotoğraf çektirerek sohbet etti. Daha sonra okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

28.05.2024 10:20
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Bakan Tekin, 'Dünya Oyun Oynama Günü'nde öğrencilerle oyun oynadı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü' dolayısıyla Türkkonut Emek Önal İlkokulu'nda öğrencilerle oyun oynadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda '28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen çocuk oyunları şenliğine katıldı. Bakan Tekin'i ilkokul öğrencileri bayraklarla karşıladı. Bakan Tekin, öğrencilerle 'mendil kapmaca', 'ip atlama' ve 'halat çekme' oyunları oynadı. Tekin, oyunların ardından öğrencilerle fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, 'Dünya Oyun Oynama Günü'nde öğrencilerle oyun oynadı - Son Dakika

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