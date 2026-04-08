Bakan Tekin: Vesayetle Mücadele Eğitimde Sıçramayı Sağladı

08.04.2026 19:19
Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimde uluslararası istatistiklerdeki gelişimini vurgulayarak, seçimler ile elde edilen iradenin vesayetle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Ayrıca, LGS sınav tarihindeki değişiklikler ve öğretmen yetiştirme programları hakkında bilgiler verdi.

Bakan Tekin, 24 TV canlı yayınında eğitim gündemini değerlendirdi. Türkiye'nin 2014'ten itibaren eğitimde uluslararası istatistiklerde sıçrama gösterdiğini, bunun vesayet odaklarıyla mücadele dönemiyle sağlandığını kaydetti. Vesayetin sadece askerî değil, yargı ve mülki idare bürokrasisi gibi atanmışlardan da kaynaklandığını vurguladı. Seçilmiş siyasi iradenin taahhütlerini engelleyen her şeyin vesayet olduğunu ifade etti.

Eğitim-İş Sendikası'nın 'Gençlerden Atatürk'e Mektup' yarışmasına izin verilmediği iddialarına değinen Tekin, sendikanın başvurusunda yedi eksiklik tespit edildiğini, bunların giderilmesi halinde izin verilebileceğini söyledi. CHP'nin hukuk devleti ilkelerine uymayan tavrıyla sendikanın örtüştüğünü belirtti. Laiklik tartışmalarında ise evrensel laiklik ilkelerine dayalı tartışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilere değinen Tekin, hukuk devleti ilkelerine uygun davranılması gerektiğini, hakaret içeren ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. LGS sınavının Dünya Kupası maçı nedeniyle bir gün öne alındığını, sınav sonuçlarında değişiklik olmadığını hatırlattı. Millî Takım için marş yarışması başlatıldığını duyurdu. Millî Eğitim Akademisi'nin 13 Nisan'da başlayacağını, öğretmen yetiştirmede uygulama ağırlıklı bir yaklaşım benimsendiğini belirtti.

