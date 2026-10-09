Bakan Tekin, İzmir Dikili'de hayırsever Şentürk ailesinin mesleki lisesini açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin, İzmir Dikili'de hayırsever Şentürk ailesinin mesleki lisesini açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Dikili'de hayırsever Şentürk ailesinin yaptırdığı mesleki lisenin açılışını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. Tekin, İzmir'de son 3 yılda 120 okulun inşasının tamamlandığını ve AK Parti iktidarında 600 bine yakın derslik yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Dikili ilçesinde hayırsever Şentürk ailesi tarafından yaptırılan "Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Tekin, törende yaptığı konuşmada, İzmir'de son 3 yılda yatırım programına alınıp inşası tamamlanan 120 okul bulunduğunu belirtti.

Derslik başına düşen öğrenci sayısının ülke genelinde 20'li seviyelere gerilediğini aktaran Tekin, AK Parti iktidarında 600 bine yakın derslik inşa edildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet tarihi boyunca mesleki eğitimin kritik bir alan olarak görüldüğüne dikkati çeken Tekin, 28 Şubat sürecinde uygulanan katsayı kararlarının ortaöğretimde meslek liseleri ve imam hatipleri olumsuz etkilediğini, 2013 yılından bu yana yürütülen çalışmalarla bu alanın yeniden güçlendirildiğini vurguladı.

Uluslararası araştırmaların nitelikli mesleki eğitimin milli geliri yüzde 2 ile yüzde 5 oranında artırabildiğini gösterdiğini vurgulayan Tekin, mesleki eğitime katkı sunan hayırseverlere ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Çocukların yetiştirilmesinde sadece okulların değil ailelerin ve çevrenin de belirleyici olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"18 yaşını tamamlayan bir çocuğumuz yaklaşık 160 bin saatlik bir ömür yaşıyor. Bu sürenin okulda geçen kısmı yaklaşık 11 bin saat civarında. Yani ömrünün yaklaşık 16'da birini okulda, öğretmeniyle geçiriyor. Kalan zamanını sokakta, toplumda ve ailesiyle tamamlıyor. Bir çocuk milli ve manevi değerlerinden uzaklaşıyorsa eğitim sisteminin bunda payı olduğu kadar veliler olarak bizlerin de sorumluluğu bulunuyor. Çocuklarımızın bu milletin mensubu olmaktan gurur duymalarını hep birlikte sağlamalıyız."

İzmir Valisi Süleyman Elban da hayırsever Şentürk ailesinin eğitime sunduğu katkının önemine değinerek, okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da Şentürk ailesinin vefalı duruşunu tebrik ederek, mesleki lisenin vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştirmesini diledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise bölgede tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle mesleki eğitime olan ihtiyacın daha da artacağını, insana yapılan yatırımın en kıymetli kazanım olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da Şentürk ailesinin Türkiye'nin birçok yerinde hayır faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek okulun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, devlet millet işbirliğiyle yükselen eğitim yuvalarının geleceğin inşasında vazgeçilmez bir role sahip olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okul hizmete açıldı. Bakan Tekin ve beraberindekiler, derslikleri gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinAK PartiDikiliEğitimGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı Arandığı ortaya çıktı Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla çak yaptı
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla çak yaptı
13:48
Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın davasında ikinci duruşma görüldü
Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın davasında ikinci duruşma görüldü
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:09:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, İzmir Dikili'de hayırsever Şentürk ailesinin mesleki lisesini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei