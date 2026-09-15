Bakan Tekin: kayıtları adres bölgesiyle sınırlandırdık
Milli Eğitim Bakanı Tekin, adrese dayalı kayıt sisteminde herkesin kendi adres bölgesindeki okula kayıt yaptıracağını, bunun dışındaki yerlere kaydın sınırlandırıldığını belirtti. Tekin, uygulamaya sahadan pozitif bir dönüş aldıklarını ifade etti.
Bakan Tekin: "(Adrese dayalı kayıt sistemi) Herkes kendi adres bölgesindeki okula kayıt yaptıracak, onun dışındaki yerlere kaydı sınırlandırdık. Sahadan pozitif bir dönüş var"
Kaynak: AA
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