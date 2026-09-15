Bakan Tekin: Okullarda temizlik ve güvenlik formülü Şubat'ta devrede
Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullardaki temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin yeni formülün Şubat başı itibarıyla hayata geçirileceğini belirtti. Tekin, bu soruna daha köklü bir çözüm bulacaklarını söyledi.
Bakan Tekin: (Okullarda temizlik ve güvenlik hizmetleri) Şubat başı itibarıyla yeni formülümüzü hayata geçireceğiz. Bu soruna daha köklü bir çözüm bulacağız"
Kaynak: AA
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