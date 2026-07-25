Bakan Tekin, Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaretinde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'de temel hak ve hürriyetleri elinden alınan, etnik, dini ya da farklı sebeplerle ötekileştirilen, inanç hürriyeti başta olmak üzere ana dilini konuşabilmesinden ibadet hürriyetine kadar temel hak ve hürriyetlerini kullanma konusunda sıkıntı yaşayan bütün mazlumların yanında olduk." dedi.

Bakan Tekin, Fatih'teki Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, azınlık okullarıyla sürdürülen diyaloğun önemini vurguladı.

2002'den bu yana tüm vatandaşların temel hak ve özgürlükler açısından eşit bir zeminde yaşayabileceği bir ortam oluşturulduğunu kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de muhafazakar Sünni Müslümanların temel hak ve hürriyetleriyle ilgili yapılanların sadece başörtüsü ve o alana indirgenmesi beni bir akademisyen olarak rahatsız ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın 2002'den itibaren yaptıkları, Türkiye'de 2001'den önce hiçbir şeyin olmadığını gösteren çok önemli parametreler var. Alevi Bektaşi vatandaşlarımız, 'Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, onun sayesinde insani koşullarda cem yapmaya başladık.' diyorlar. Süryani, Ermeni vatandaşlarımız da aynı şeyleri söylüyorlar."

Bakan Tekin, "Türkiye'de temel hak ve hürriyetleri elinden alınan, etnik, dini ya da farklı sebeplerle ötekileştirilen, inanç hürriyeti başta olmak üzere ana dilini konuşabilmesinden ibadet hürriyetine kadar temel hak ve hürriyetlerini kullanma konusunda sıkıntı yaşayan bütün mazlumların yanında olduk. Hepsinin temel hak ve hürriyetlerini modern anayasal çerçevede özgür bir biçimde yaşayacakları bir Türkiye inşa etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği bu vizyon doğrultusunda Türkiye'nin neresinde olursa olsun temel hak ve hürriyetleri, etnik, dini ya da kültürel kimliği açısından ötekileştirilen, yaşama hakkı elinden alınan her kim varsa onun hakkını savunmayı borç bildiklerini ifade etti.

"Binlerce yıllık bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz"

Azınlık okullarıyla hem müsteşarlığı hem bakanlığı döneminde samimi ve verimli bir diyalog içinde olduklarını dile getiren Tekin, "Bizim okullarımızda, Sünni bir Müslüman olarak ne arzu ediyorsam, diğer vatandaşlar için de aynı şeyleri arzu ediyorum. Onu inşa edecek bir Türkiye'yi hep beraber yaratacağız." dedi.

Dil öğretiminde uluslararası standartlara uygun yeni bir yaklaşım benimsediklerini anlatan Tekin, "Şimdiye kadar çocuklarımıza dili sadece gramer kuralları üzerinden veriyorduk. Şimdiki ölçme değerlendirme sistemimizde okuma, yazma, konuşma ve dinleme üzerine programlarımızı revize ettik. Buradaki Ermenice programların da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesine uygun bir şekilde yenilenmesi çalışmaları yürütülüyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, azınlık okullarına yönelik çalışmalara değinerek, şunları söyledi:

"Buradaki bir öğrencinin problemini herhangi bir okulumuzdaki öğrencinin probleminden hiç ayırt etmedim. Müsteşarken Öğrenci Başarı Teşvik Uygulaması başladığında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki bütün okullar gibi azınlık okullarını da teşvikin içerisine aldım. Etkileşimli tahtalardan tutun, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavında kendi dinlerinden soru sorma seçeneğine kadar bu konuda haberdar olduğumuz, çözebileceğimiz bütün sorunları çözmeye çaba sarf ettik. Çünkü benim yaklaşımım, bu ülkede milli birlik ve beraberliği, millet olma şuurunu kaybetmememiz. Ancak birlikte güçlü olabiliriz. Binlerce yıllık bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azınlıklara yönelik samimi yaklaşımı bizleri mutlu etmiştir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da AK Parti hükümetleri döneminde cemaat vakıflarına yönelik atılan adımları anlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azınlıklara yönelik yakın, samimi ve dostane yaklaşımı bizleri her zaman mutlu etmiştir, kendilerine minnettarız." dedi.

Sıvacıoğlu, Türkiye'de 2002 ve sonrasında AK Parti hükümetleri tarafından yapılan kanuni düzenlemeler sonucunda 1084 taşınmaz malın cemaat vakıfları adına tesciline, 21 taşınmaz malın da cemaat vakıfları adına bedelinin ödenmesine karar verildiğini aktardı.

Ziyarette, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Ermeni Vakıflar Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Mari Yancı, Okul Kurucu Temsilcisi Janet Şirinoğlu ve okul yetkilileri de yer aldı.

Bakan Tekin ve beraberindekiler, okuldaki program öncesinde Ermeni Patrikhanesi'ni ziyaret etti.