Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde müfredatı yüzde 30 hafiflettiklerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatı yüzde 30 oranında hafiflettiklerini belirtti. Tekin, bu haliyle müfredatın hala biraz yoğun olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: " (Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Yüzde 30 oranında müfredatımızı hafiflettik. Bu haliyle müfredatımız hala biraz yoğun"
Kaynak: AA
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