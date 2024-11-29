Adalet Bakanı Tunç, Filistin Soruşturma Komisyonu\'nun Ayşenur Ezgi Eygi cinayetiyle ilgili bilgi aldı

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonu'nun, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesi ile ilgili soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ayrıntılı bilgi aldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin işgalci İsrailli askerler tarafından Nablus'ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak şehit edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam etmektedir. BM İnsan hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonu da Ayşenur kardeşimizin cinayetiyle ilgili ülkemize gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmüş ve ayrıntılı bilgi almıştır. Komisyon yetkilileri elde ettikleri bilgileri, BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulmak üzere hazırlayacakları ayrıntılı resmi raporlarına yansıtacaktır. Komisyon, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletecek ve mahkemenin dikkatine sunacaktır" dedi.

'KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın sorunu olduğunu aktaran Tunç, "Soykırımcı İsrail'e destek verenler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesini görmezden gelenler, yaşanan insanlık suçlarına ortaktır. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde mutlaka çekecektir. Türkiye olarak Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin ve masum Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.