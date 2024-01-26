Bakan Tunç: Kazayla ilgili 2 savcı görevlendirildi

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BAKAN TUNÇ: 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Kastamonu-Taşköprü kara yolunda, İstanbul- Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.
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