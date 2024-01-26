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Bakan Tunç: Kazayla ilgili 2 savcı görevlendirildi - Son Dakika
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Bakan Tunç: Kazayla ilgili 2 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç: Kazayla ilgili 2 savcı görevlendirildi
26.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:35
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BAKAN TUNÇ: 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Kastamonu-Taşköprü kara yolunda, İstanbul- Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Kaynak: DHA
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