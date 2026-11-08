Bakan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda CAT II Aletli İniş Sistemi'ni hizmete aldı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda CAT II Aletli İniş Sistemi'ni hizmete aldı

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Bakan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı\'nda CAT II Aletli İniş Sistemi\'ni hizmete aldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda yeni Aletli İniş Sistemi'nin CAT II testleri tamamlanarak hizmete alındığını duyurdu. Uçuş operasyonlarını etkileyen NOTAM kaldırıldı; Bakan, yatırımlarla daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sunulacağını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda yeni 'Aletli İniş Sistemi'nin hizmete alındığını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Havalimanı'nda yeni Aletli İniş Sistemi'mizi (ILS), CAT II operasyonel kategorisindeki testlerinin tamamlanmasıyla hizmete aldık. Sistemin uçuş kontrol ve performans doğrulama testlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardınan uçuş operasyonlarını etkileyen teknik duyuruyu (NOTAM) kaldırarak sistemimizi kullanıma açtık. Havacılık altyapımızı güçlendiren yatırımlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıGaziantep HavalimanıTeknolojiGüncelSon Dakika

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