(ANKARA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Irak Devlet Bakanı Mehmet Seman Ağa ile Irak'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Usame Kemali, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğinin ele alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile Irak'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Sayın Usame Kemali'yi Bakanlığımızda ağırladık. Fav Limanı'ndan başlayarak ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğimizi ele aldık. Tarihi ve kültürel bağlarımızdan güç alan Türkiye-Irak dostluğunu ortak projelerle pekiştirerek bölgemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı sürdürüyoruz."