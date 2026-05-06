Bakan Uraloğlu: Projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: Projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız

Bakan Uraloğlu: Projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız
06.05.2026 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ve Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin, "Bu protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ve Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin, "Bu protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız, limanlarımızda, havaalanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Bakanlıkta düzenlenen törenle kurumları arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'ni Bakanlığa taşıyor olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Günümüzde ulaşım sektörü, sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik pay ile dünyada 3'üncü, yüzde 17,6'lık pay ile Türkiye'de ise 2'nci sırada yer almaktadır. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçekler, ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır. Bu değişim, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluktur. 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projemiz, 'Her Bilet Bir Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyası gibi çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda ciddi bir birikim oluşturduk. İşte bu protokol de mevcut çalışmalarımızı daha da güçlendirecek, sıfır atık yaklaşımlarını ulaştırma sektörünün geneline yaymamızı sağlayacaktır. Bizleri 2053 net sıfır emisyon hedefimize çok daha motive ve kararlı bir şekilde taşıyacaktır" diye konuştu.

'PROJEYİ, TÜM ULAŞIM MODLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak, doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetlerini yalnızca sözde değil, icraatlarla da gösterdiklerini belirterek, "Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz. Az önce bahsettiğim 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında finanse ederek, sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çalışma oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle, kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, "Bu protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız, limanlarımızda, havaalanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz. Sürdürülebilir ulaşım bilincini yolcularımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. 'Kurumsal Karbon Ayak İzi' hesabını, Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:02:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.