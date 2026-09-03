Bakan Uraloğlu: Samsun'da 12 yeni tramvaydan 2'si hizmete alındı, 10'u gelecek yıl - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Samsun'da 12 yeni tramvaydan 2'si hizmete alındı, 10'u gelecek yıl

Bakan Uraloğlu: Samsun\'da 12 yeni tramvaydan 2\'si hizmete alındı, 10\'u gelecek yıl
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun raylı sistemine kazandırılacak 12 yeni tramvaydan ikisinin hizmete alındığını, kalan 10'unun gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun raylı sistemine kazandırılacak 12 yeni tramvaydan ikisinin hizmete alındığını, kalan 10'unun ise gelecek yıl hizmete girmiş olacağını söyledi.

Uraloğlu, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay durağında düzenlenen Yeni Tramvay Setlerini Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentin raylı sistem filosunun yeni araçlarla güçlendirildiğini belirtti.

Proje kapsamında toplam 12 aracın Samsun'a kazandırılacağını dile getiren Uraloğlu, "Bugün Samsun raylı sistemine iki araç daha kazandırıyoruz. Toplam 12 araçlık projenin iki aracını bugün hizmete alıyoruz. Diğer 10 aracın da tamamını önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız." dedi.

Yeni tramvayların teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, araçların yüzde 10 eğime kadar tırmanma kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Karayolları denetimindeki devlet yollarında eğimin yüzde 8'e kadar çıkabildiğine işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Arkamda gördüğünüz araçlar yüzde 10'a kadar tırmanabilme kabiliyetine sahip. Yani hem Şehir Hastanemize hem kamu kampüsümüze, eski hastanemizin de olduğu yere bu araçlar çıkabilme kabiliyetine sahip."

Uraloğlu, 7 bölümden oluşan tramvayların yaklaşık 450 yolcu kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, araçların yerli ve milli imkanlarla Bozankaya tarafından üretildiğini kaydetti.

Samsun'daki işbirliğinin diğer belediyelere örnek olmasını istedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında örnek bir işbirliği yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Bunun bütün diğer belediyelerimize de örnek olmasını özellikle temenni ediyorum." diye konuştu.

Uraloğlu, projeye katkı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesine, milletvekillerine ve Samsun Valiliğine teşekkür ederek, yeni tramvay setlerinin kente hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Uraloğlu, tramvayları inceledi.

Tören sonrası Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Valilikte Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fatih Çakmak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Samsun'da 12 yeni tramvaydan 2'si hizmete alındı, 10'u gelecek yıl - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Samsun'da 12 yeni tramvaydan 2'si hizmete alındı, 10'u gelecek yıl - Son Dakika
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