Bakan Uraloğlu Siirt'te Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Siirt'te Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Bakan Uraloğlu Siirt\'te Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Siirt Valiliği'nde projeleri değerlendirip yeni yatırımları müjdeledi.

19.04.2025 15:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Siirt Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Uraloğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Siirt- Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu'nun açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek bu projenin hayırlı olmasını diledi.

Siirt Havalimanı'nda yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkaracak yeni terminal binasının çalışmalarına başladıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu sene sonuna kadar orayı bitirmek. Özellikle karayollarımızda 8 proje var, yapım çalışmalarına devam ettiğimiz. Siirt'ten Eruh yoluna kadar bitirdiğimiz birçok proje var. Onların da son durumunu değerlendirdik. Bakanlığımızın ilimize AK Parti hükümetleri döneminde yaptığı 37 milyar liralık bir yatırım var. Bu kıymetli. Siirt'in talebi olan Siirt Kurtalan arasındaki demir yolunun başlatılması ile ilgili müjdeyi de paylaştık. Bu konuda da Sayın Milletvekilimiz, Valimiz, İl Başkanımızın takipleri, talepleri noktasında bir gayretleri oldu. Biz de bunun projesini yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Siirt Kurtalan arasındaki yaklaşık 34 kilometrelik demir yolunu bu sene yatırım programına aldık. Hızlıca buradaki ihaleyle ilgili çalışmaları başlattık ve inşallah 28 Mayıs'ta ihalesini yapacağız ve ihale sürecini tamamladıktan sonra yaz içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şantiyelerinin de kurulup inşallah bir kazma vururuz. Siirt'imize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir yatırım, 30 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz."

Ziyarette AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, belediye başkanları ve kurum müdürleri yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu Siirt'te Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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