Bakan Uraloğlu, ulaştırma koridorları konferansında Orta Koridor\'u anlattı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında 'ulaştırma koridorları' konulu konferans verdi.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Güvenlik Kurulu Konferansları kapsamında düzenlenen Küresel ve Bölgesel Ulaştırma Koridorları ve Ülkemizin Stratejileri konulu konferansta, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ele aldık. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi projelerimizle Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığımızı güçlendirirken, Türkiye'nin jeostratejik bir güven adası olma niteliğini daha da pekiştiriyoruz. Ulaştırma koridorlarının kesişim noktasındaki Türkiye'yi bölgesel ve küresel ticaretin güvenli, güçlü ve vazgeçilmez merkezlerinden biri haline getirecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.