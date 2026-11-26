Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Çelenk'in ilçedeki ailesini ve mezarını ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelenk'in ailesine başsağlığı dileyen ve mezarı başında dua eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Merhum Düzköy Belediye Başkanımız, kıymetli hemşehrimiz ve yol arkadaşımız Selim Çelenk'i kabri başında dualarla yad ettik. Hayatını Düzköy'ümüze ve hemşehrilerimize hizmete adayan Selim Başkanımızın bıraktığı güzel izleri, kendisini tanıyan herkesin gönlünde yaşattığı hatıraları yüreğimizde hissediyoruz.

Ailesine, yakınlarına ve tüm Düzköylü hemşehrilerimize taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık, merhum başkanımız için dualar ettik. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesine, sevenlerine ve Düzköy'ümüze sabır ve başsağlığı diliyorum."