Bakan Yardımcıları\'ndan Başsavcı Çelik\'e Ziyaret

Adalet Bakan Yardımcıları Can Tuncay, Abdullah Aydoğdu ve Burak Ceyhan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'i ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.
HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Bakan yardımcıları Tuncay, Aydoğdu ve Ceyhan, Ankara Adliyesinde Çelik'i ziyaret etti.
Adliyenin protokol girişinde Başsavcı ve başsavcıvekilleri tarafından karşılanan heyete çiçek takdim edildi.
Bakan yardımcıları, Çelik'e yeni görevinde başarı diledi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Çelik'in makamına geçti.
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