Bakan Yardımcıları'ndan Başsavcı Çelik'e Ziyaret - Son Dakika
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Bakan Yardımcıları'ndan Başsavcı Çelik'e Ziyaret

Bakan Yardımcıları\'ndan Başsavcı Çelik\'e Ziyaret
15.06.2026 17:55
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Adalet Bakan Yardımcıları, Başsavcı Aykut Çelik'i yeni görevinde tebrik etti ve başarı diledi.

Adalet Bakan Yardımcıları Can Tuncay, Abdullah Aydoğdu ve Burak Ceyhan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'i ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Çelik'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Bakan yardımcıları Tuncay, Aydoğdu ve Ceyhan, Ankara Adliyesinde Çelik'i ziyaret etti.

Adliyenin protokol girişinde Başsavcı ve başsavcıvekilleri tarafından karşılanan heyete çiçek takdim edildi.

Bakan yardımcıları, Çelik'e yeni görevinde başarı diledi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından heyet, Çelik'in makamına geçti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başsavcı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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